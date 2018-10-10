Верховный суд в среду рассмотрит жалобы на приговор "приморским партизанам"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ в среду рассмотрит жалобы на приговор пяти фигурантам дела "приморских партизан", сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 10.00.

Банда "приморских партизан" получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

Судья Приморского краевого суда на очередном пересмотре дела 3 мая назначил Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Алексею Никитину — 23,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову — 21,5 года колонии строгого режима, Владимиру Илютикову — 25 лет, Вадиму Ковтуну — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, "приморских партизан" обязали заплатить родным потерпевших около 3 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела "приморских партизан". Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ ("никто не обязан свидетельствовать против себя самого").