Суд начнет слушания по делу о шпионаже экс-офицера ЧФ в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ конвоируют задержанного по подозрению в государственной измене бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота капитан 2 ранга запаса Леонида Пархоменко в Севастополе. Архивное фото

Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ конвоируют задержанного по подозрению в государственной измене бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота капитан 2 ранга запаса Леонида Пархоменко в Севастополе. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Северо-Кавказский окружной военный суд в среду проведет предварительное слушание по делу Леонида Пархоменко, обвиняемого по статье о государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Предварительное слушание по делу Пархоменко назначено на 10 октября", — сказала она, уточнив, что в связи с инкриминируемой подсудимому статьей дело будет слушаться в закрытом режиме.

ФСБ России 22 ноября 2016 года задержала в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, который, по данным следствия, по заданию Минобороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота. Пархоменко был уволен в запас в 2005 году. По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет заключения.