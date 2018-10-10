Суд начнет слушания по делу о шпионаже экс-офицера ЧФ в пользу Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Северо-Кавказский окружной военный суд в среду проведет предварительное слушание по делу Леонида Пархоменко, обвиняемого по статье о государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.
ФСБ России 22 ноября 2016 года задержала в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, который, по данным следствия, по заданию Минобороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота. Пархоменко был уволен в запас в 2005 году. По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет заключения.