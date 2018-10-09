Владимирского прокурора подозревают в получении крупной взятки

БРЯНСК, 9 окт – РИА Новости. Следователи подозревают 35-летнего прокурора города Владимира в получении взятки в крупном размере, он не явился на судебное заседание, где его могли арестовать, сообщает СУСК РФ по региону.

Отмечается, что в отношении прокурора Владимира, советника юстиции Ильи Копытина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере.

"Следователь по особо важным делам СУСК России ходатайствовал перед судом об аресте Копытина, однако в судебное заседание он не явился", — говорится в сообщении. По версии следствия, в период работы на должностях Муромского городского прокурора и прокурора Владимира Копытин из корыстной заинтересованности вступал во внеслужебные отношения с лицами, которые занимались незаконной коммерческой деятельностью. Отмечается, что в отношении них он обязан был принимать меры, связанные с пресечением и реализацией прокурорского надзора.