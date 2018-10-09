Подросток, убивший женщину в Псебае, раньше попадался на воровстве

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Подросток, участвовавший в убийстве многодетной матери в Псебае, ранее попадался на хищении куртки, но не был привлечен к ответственности за него, в отношении следователя следственного отдела ОМВД по Мостовскому району, которая не завела на него дело и уговорила потерпевшего отказаться от претензий, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

Убийство произошло вечером 13 мая: подросток предложил 40-летней знакомой проводить ее до дома из кафе. По версии обвиняемого, между ними произошел конфликт, после которого он задушил женщину, а тело спрятал. Позже сообщалось, что СУ СК по Краснодарскому краю предъявил 16-летнему подростку и его 20-летнему приятелю обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

Убийство многодетной матери в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края получило большой общественный резонанс. Местные жители организовали сход, на котором призвали к ответу должностных лиц, после чего глава поселка подал в отставку, а МВД и СК России взяли ход расследования под свой контроль.

По данным следствия, в апреле этого года следователь проводила проверку по сообщению об открытом хищении куртки двумя несовершеннолетними у сверстника в поселке Псебай. В нарушение требований уголовно-процессуального законодательства следователь полиции не передала данное сообщение по подследственности в органы Следственного комитета, а стала проводить проверку самостоятельно. Сотрудница полиции путем уговоров склонила несовершеннолетнего потерпевшего отказаться от претензий в адрес двух обидчиков, а 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, указав в нем о непричастности одного из несовершеннолетних к грабежу, а действия второго квалифицировав как не содержащие признаков грабежа в силу малозначительности.

Как считают в СК, несвоевременное привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности, неприменение к ним профилактических и процессуальных мер привели к совершению 13 мая в Псебае жестокого убийства женщины, соучастником которого явился один из несовершеннолетних. Впоследствии данное решение было отменено, и в отношении двух подростков было возбуждено уголовное дело о грабеже.

"Возбуждено уголовное дело в отношении следователя следственного отдела ОМВД по Мостовскому району, подозреваемой в превышении должностных полномочий", — говорится в сообщении.