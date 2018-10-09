На Урале подросток пойдет под суд за пьяный угон пяти "Жигулей"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Полиция направила в суд уголовное дело в отношении 15-летнего подростка из Серова, обвиняемого в угоне пяти автомобилей и попытке угона еще одного, сообщает во вторник ГУ МВД по Свердловской области.

Заявления о фактах угонов автомобилей из дворов в трех микрорайонах Серова, по данным регионального главка полиции, начали поступать в июле. "Фигурантом оказался подросток из неблагополучной, неполной семьи, учащийся одной из серовских школ, состоящий на учете за совершение аналогичных преступлений. Как и прежде, в список угнанных им транспортных средств попали автомобили российского производства: ВАЗ-21100, ВАЗ-21011, ВАЗ-2104, ВАЗ-21053, ВАЗ-21093, ВАЗ-2112", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, ни один из угнанных автомобилей не был оборудован сигнализацией, большинство из них оказались открытыми. Кроме пяти угнанных автомобилей школьник пытался угнать еще одну машину, ВАЗ-2112, но завести ее не смог, так как в ней не было аккумулятора.

"В ходе дознания свое поведение подросток объяснил тем, что хотел покататься, а также тем, что в момент совершения преступлений находился в состоянии алкогольного опьянения, забыв о том, что при вынесении судом приговора и назначении наказания данное обстоятельство является отягчающим вину подсудимого, а не смягчающим", – добавили в главке.

По всем эпизодам были возбуждены уголовные дела о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения, по последнему инциденту – о покушении на угон, они направлены в суд ля рассмотрения по существу. Сейчас все автомобили обнаружены, изъяты и возвращены владельцам, заключили в полиции.