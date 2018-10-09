МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) имени Кирова, входящий в состав Центра имени Хруничева, осуществляет контролируемый и не превышающий допустимых норм сброс веществ и микроорганизмов в реки Юрюзань и Катав в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация, что Центр Хруничева объявил конкурс на получение для своего дочернего предприятия УКВЗ разрешения на сброс в реки Челябинской области вредных веществ и микроорганизмов. В разъяснении к документу указывается, что в реку Юрюзань сбрасываются: медь, цианиды, хром, нитриты, железо, азот аммонийный, нитраты, хлориды, сульфаты, нефтепродукты. В реку Кавав с завода попадают нитриты, железо, азот аммонийный, нитраты, хлориды, сульфаты, нефтепродукты.

"Сбросы в реки Юрюзань и Катав не превышают утвержденных законодательством нормативов. Данный факт подтверждается регулярно проводимым анализом сточных вод", — сказали на предприятии.

Там пояснили, что сбросы в реки осуществляются с 1942 года, когда на предприятии начал работу гальванический цех.

В пресс-службе подчеркнули, что на сегодняшний день УКВЗ имеет необходимое разрешение, выданное управлением Росприроднадзора по Челябинской области, действительное до 31 июля 2019 года. Кроме того, имеются согласованные решения о предоставлении рек для этих нужд, выданные министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области.

"В связи с тем, что сроки проведения конкурсных процедур, а также рассмотрение и последующее утверждение их результатов составляет продолжительное время, на сайте государственных закупок был объявлен новый тендер на подготовку проекта нормативов допустимых сбросов", — сказали в пресс-службе.

На предприятии назвали сброс в реки вредных веществ обычной практикой, осуществляемой в соответствии с законом "Об охране окружающей среды" и Водным кодексом РФ.

Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова — старейшее предприятие России. Завод основан в 1758 году. Первые трамвайные вагоны вышли из его цехов в 1901 году. С 2011 года предприятия является филиалом Центра Хруничева. Помимо трамваев предприятие изготавливает двигательные установки для пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых "Прогрессов", работает по тематике ракет "Союз-2" и "Ангара".