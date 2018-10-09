Ученые назвали причину грязевого оползня в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Причиной спустившихся с горы Песчаная в Катав-Ивановском районе Челябинской области в конце сентября грязевых масс, по мнению ученых, стало произошедшие в районе ранее сейсмические толчки, сообщила во вторник пресс-служба администрации района.

По данным министра общественной безопасности региона Евгения Савченко, в конце сентября в Катав-Ивановском районе зафиксированы грязевые массы, спустившиеся с горы Песчаная. Он уточнял, что место выхода грязевых масс составляет в ширину 60 метров, протяженность 650 метров, и внизу, где остановилась грязь, ширина составляет около 100 метров.

По данным пресс-службы администрации района, 4 октября ведущими специалистами регионального филиала "Уральский региональный центр государственного мониторинг состояния недр" проведено обследование оползня у горы Песчаная. Ученые предоставили акт инженерно-геологического обследования в администрацию Катав-Ивановского района.

"Образованию оползневого процесса способствовал комплекс факторов. Триггерным фактором активизации оползня послужили сейсмические толчки, произошедшие 5 сентября в Катав-Ивановском районе. В результате тектонических подвижек данный участок наиболее подвержен воздействию, так как расположен в зоне контакта различных горных пород. Также возникновению оползня способствовало значительное количество осадков этим летом 2018 года (выше нормы на 150%)", — говорится в сообщении.

По мнению ученых, с гидрологических позиций это зона повышенной водообильности. Но в период обследования специалистами движения грунта визуально отмечено не было, уточняется в сообщении.

Кроме того, в своем заключении ученые отметили, что участок оползнеобразования расположен в лесу, на значительном удалении от ближайшего населенного пункта (около 3 километров), поэтому воздействие оползня на жилые и хозяйственные объекты не прогнозируется, добавляется в сообщении.

Также специалисты рекомендовали включить оползень в программу "Государственного мониторинга состояния недр на территории Уральского федерального округа", пояснила пресс-служба.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе 5 сентября в 3.58 (1.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине десяти километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в семи километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине два километра.