Убивавшую собак тигрицу из Приморья отправили в зоопарк Красноярского края

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Тигрицу, которая убила несколько собак в селе в Приморье, отправили в зоопарк города Зеленогорска Красноярского края, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

В январе специалисты начали отлов хищника, который утащил из села Алексей-Никольское не менее четырех собак, при этом отмечалась неадекватность поведения зверя: он не боялся света и крика людей. Мертвую собаку он утаскивал на большие расстояния — 3-4 километра, что нехарактерно для тигра. Ученые полагали, что у животного могут быть тигрята. В начале февраля зверя поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. По данным ученых, визуально у нее были проблемы с опорно-двигательной системой. Возраст тигрицы — до пяти лет. Позже отловили двух ее тигрят, их также привезли в центр реабилитации.

Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что у самки есть нарушения здоровья неизвестной природы на уровне мозговой деятельности, которые приводят к появлению судорог и других отклонений. Принято решение ее не выпускать в дикую природу.

"Новым домом хищницы станет зоопарк города Зеленогорска. Разрешение на передачу тигрицы в зоопарк выдал Росприроднадзор в сентябре 2018 года. Помочь центру "Амурский тигр" в транспортировке тигрицы из Приморского в Красноярский край на безвозмездной основе вызвались "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия", — говорится в сообщении.

Арамилев отметил, что тигрицу удалось достаточно благополучно отправить на постоянное место жительства.

"Сегодня утром мы провели все необходимые мероприятия: обездвижили хищницу, взяли необходимые анализы, поместили в клетку и доставили в аэропорт. Хочу отметить, что хищница чувствует себя хорошо. Теперь специалистам зоопарка предстоит применить ряд методик для того, чтобы хищница адаптировалась на новом месте", — рассказал директор МРОО "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко.

В зоопарке Зеленогорска тигрицу из Приморья уже ждет самец. Специалисты надеются, что адаптация тигрицы пройдет успешно и хищники составят пару и принесут потомство.

Два детеныша тигрицы остались в центре реабилитации и, вероятно, весной 2019 года их выпустят в тайгу.