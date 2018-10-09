В Уфе спасатели эвакуировали 600 человек из-за задымления в ТЦ

УФА, 9 окт — РИА Новости. Уфимские спасатели эвакуировали 600 человек, в том числе 200 детей из торгового центра из-за задымления, никто не пострадал, сообщили в Управлении МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, во вторник в 18.10 (16.10 мск) в МЧС поступило сообщение о слабом запахе дыма на четвертом этаже торгового центра "Простор" в микрорайоне Сипайлово города Уфы.

"По прибытию к месту внешних признаков горения не обнаружено, источником задымления явились ремни двигателя вентиляции, тушение не производилось. Эвакуировано 600 человек, в том числе 200 детей, никто не пострадал", — сообщили в ведомстве.