В Югре задержали второго подозреваемого в издевательствах над подростками

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 окт — РИА Новости. Второй подозреваемый по делу об издевательствах над подростками в Ханты-Мансийском автономном округе заключен под стражу, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

В начале октября в социальных сетях распространили видеозапись, на которой, как предполагается, владелец гаража и его товарищи издеваются над двумя подростками, пробравшимися в чужое помещение. По информации из соцсетей, для наказания юношей использовались паяльная лампа и гаечный ключ, один из пострадавших подвергся сексуальному насилию.

Следствие уточняло, что преступление произошло в 2017 году в гаражном кооперативе в Ханты-Мансийске. По данному факту было возбуждено дело. Позже в ведомстве заявили, что установили личности всех, кто находился в гараже в тот день, допросили пострадавших и очевидцев произошедшего. Одного из подозреваемых правоохранительные органы задержали на прошлой неделе, уточнялось, что на данном этапе следствия он признает свою вину. Второй был объявлен в розыск.

"В настоящее время оба подозреваемых установлены — это два жителя Ханты-Мансийска 1999 и 1996 годов рождения. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ "насильственные действия сексуального характера". По ходатайству следователя СКР решением суда обвиняемые заключены под стражу", — говорится в сообщении.

В следственном управлении отметили, что в ведомстве продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее в СУСК также подчеркивали, что планируют дать оценку действиям или бездействию администраторов сообществ в соцсети, распространивших видеозапись, но не сообщивших о ее содержании в правоохранительные органы.

Эти публикации могут квалифицироваться как распространение порнографических материалов и нарушение неприкосновенности частной жизни. Кроме того, следствие направило письмо в прокуратуру о рассмотрении вопроса, связанного с блокировкой и удалением видеозаписи из публичного доступа.