Авиакомпанию "ИсраЭйр" оштрафовали в Сочи за незаконный провоз пассажира

СОЧИ, 9 окт – РИА Новости. Израильская авиакомпания "ИсраЭйр" оштрафована на 90 тысяч рублей за отсутствие заграничного паспорта с российской визой у одной из пассажирок рейса "Тель-Авив – Сочи", сообщает пограничное управление (ПУ) ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, представители израильской авиакомпании "ИсраЭйр" допустили незаконный провоз в Россию жительницы Западной Европы.

"При оформлении авиарейса "Тель-Авив – Сочи" сотрудники пограничного контроля выявили гражданку Королевства Нидерланды, у которой отсутствовал документ, дающий право для пересечения государственной границы с Россией. По международному законодательству подданная европейского государства должна была представить на паспортный контроль заграничный паспорт с российской визой. В результате допущенной авиакомпанией халатности женщину не пропустили в Россию и привлекли к административной ответственности, авиакомпании назначено наказание в виде штрафа 90 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина была отправлена обратным рейсом в аэропорт вылета.