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РЖД опровергли сообщения о крушении моста в Приамурье из-за поезда

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Обрушение моста в Приамурье (28)
(обновлено: 15:18 09.10.2018)
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© МЧС РФ
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. РЖД считают по меньшей мере непрофессиональными заявления, что автомост на железнодорожной станции "Свободный" Амурской области обрушился из-за прохождения тяжеловесного грузового поезда, и заявляют о приспособленности инфраструктуры к курсированию вагонов с повышенной нагрузкой на ось, следует из слов представителя компании.

Аварийно-восстановительные работы на месте обрушенного моста в городе Свободном Амурской области
© Фото : МЧС Росси
В Приамурье создадут временный объезд для поездов после обрушения моста
Представитель группы компаний "Новотранс", на чьи грузовые вагоны упал мост, ранее сообщал РИА Новости, что опоры путепровода, который был возведен в 80-х годах прошлого столетия, могли не выдержать сильнейших колебаний от только что прошедшего тяжеловесного состава, мост обрушился через несколько секунд после этого и упал на стоящие на соседних путях вагоны "Новотранса".

"Заявления о том, что автодорожный мост на станции "Свободный" в Амурской области обрушился вследствие прохождения тяжеловесного грузового поезда, по меньшей мере, непрофессиональны", — сообщили РИА Новости в РЖД.

Там добавили, что на видеозаписи, размещённой в интернете, отчётливо видно, что мост начал рушиться со стороны полосы отвода, как только на него въехал перегруженный грузовой автомобиль. "Что касается железнодорожной инфраструктуры "Российских железных дорог", то на участках обращения грузовых вагонов с повышенной нагрузкой на ось она для этого приспособлена, что подтверждено как опытными поездками, так и регулярной эксплуатацией", — отметили в компании.

Обрушение моста
Появилось видео обрушения моста над путями Транссиба в Приамурье‍
Амурская область является регионом с повышенной сейсмичностью. Строительными нормами определено, что возводимые сооружения здесь рассчитаны на землетрясения до 7-8 баллов.

"Подобными заявлениями участники рынка демонстрируют готовность использовать чрезвычайную ситуацию в конкурентной борьбе для дискредитации других игроков. Это можно расценивать только как нарушение деловой этики. В любом случае причины обрушения моста должна установить специальная комиссия с участием транспортной прокураторы и правоохранительных органов", — заключили в РЖД.

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