ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Шалинского района Александра Наймушина, обвиняемого в убийстве четырех человек, сообщает во вторник региональная прокуратура.

Наймушин признан виновным в покушении на убийство пяти человек, убийстве четырех человек и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

По данным ведомства, 28 сентября 2017 года, Наймушин, будучи пьяным на работе на территории ООО "Новый путь" в деревне Гора, поругался с четырьмя работниками той же организации. Наймушин нанес им многочисленные ножевые ранения в грудь, трое из них скончались на месте. Одному мужчине удалось скрыться, его жизнь спасли медики.

После этого Наймушин прибыл к квартире еще одного своего коллеги и ударил его ножом не менее 17 раз, от чего тот скончался. В то же день при задержании мужчина напал с ножом на сотрудника ДПС.

"Согласно заключению комиссии экспертов, в период времени, относящийся к совершению всех инкриминируемых ему деяний, у подсудимого отсутствовали признаки какого-либо временного психического расстройства, следовательно, он мог и может в настоящее время осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", — добавили в региональном управлении СК РФ.

По данным областного суда, мотивом преступления стал давний конфликт с коллегами по работе, которые периодически нелестно высказывались в адрес мужчины. "Обида копилась несколько лет, пока не вылилась в убийство. Свою вину подсудимый признал полностью, но не раскаялся", — отметили в суде.

"Свердловский областной суд назначил Александру Наймушину наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении прокуратуры.