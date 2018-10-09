В УФСИН заявили, что украинец Балух не голодал последние месяцы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Гражданин Украины Владимир Балух, осужденный в Крыму за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН, прекратил голодовку еще несколько месяцев назад, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе крымского управления ФСИН.

Ранее украинские СМИ распространили открытое обращение Балуха, в котором он заявил о прекращении режима голодовки. Его адвокат Ольга Динзе в беседе с РИА Новости подтвердила эту информацию.

"Осужденный Балух объявил голодовку 19 марта из-за несогласия с привлечением к уголовной ответственности. 22 апреля им была принята передача от гражданки с продуктами питания, на основании чего он снят с голодовки", — сказали в УФСИН.

По данным ведомства, с тех пор Балух не отказывался от приема пищи. В ближайшее время осужденный будет этапирован для отбывания наказания в колонию общего режима.

Балух в 2017 году был приговорен Раздольненским судом в Крыму к 3,5 годам лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Кроме того, в июле этого года его признали виновным в дезорганизации деятельности госучреждений: он ударил одного из сотрудников ФСИН.

По сумме двух статей его, в итоге, приговорили к 4 годами и 11 месяцам лишения свободы со штрафом в 10 тысяч рублей.

Мужчина считает обвинения необоснованными и утверждает, что 89 патронов и 2 килограмма взрывчатки ему подбросили на чердак во время обыска.