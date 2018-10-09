В Севастополе завели дело после смерти роженицы в больнице

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 36-летней беременной женщины в севастопольской больнице, сообщает СК РФ.

Следствием установлено, что 21 сентября 36-летняя жительница Севастополя, находящаяся на 28 неделе беременности, бригадой скорой медицинской помощи была доставлена с жалобами на плохое самочувствие в городскую больницу №5 "Центр охраны здоровья матери и ребенка", где проходила стационарное лечение до 2 октября.

Днем 2 октября из-за резкого ухудшения состояния здоровья женщину доставили в сосудистый центр городской больницы №1 и поместили в отделение анестезиологии-реанимации. В ходе реанимационных мероприятий спасти плод и женщину не удалось. Судебной медицинской экспертизой установлено, что причиной ее смерти явилось кровоизлияние в мозг.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время изъята и изучается вся необходимая медицинская документация, назначен ряд экспертиз и опрашиваются свидетели.