В Севастополе завели дело после смерти роженицы в больнице

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 36-летней беременной женщины в севастопольской больнице, сообщает СК РФ.
Днем 2 октября из-за резкого ухудшения состояния здоровья женщину доставили в сосудистый центр городской больницы №1 и поместили в отделение анестезиологии-реанимации. В ходе реанимационных мероприятий спасти плод и женщину не удалось. Судебной медицинской экспертизой установлено, что причиной ее смерти явилось кровоизлияние в мозг.
"Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время изъята и изучается вся необходимая медицинская документация, назначен ряд экспертиз и опрашиваются свидетели.