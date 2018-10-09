Уголовные дела главы карельского "Мемориала" объединили в одно производство

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 окт — РИА Новости. Петрозаводский городской суд объединил в одно производство два уголовных дела в отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева – об изготовлении порнографии и сексуальном насилии над несовершеннолетней, сообщил РИА Новости адвокат Виктор Ануфриев.

"Сегодня суд рассмотрел мое ходатайство об объединении дел и решил объединить так называемые первое и второе дела в одно производство. Теперь второе дело стало эпизодом одного большого дела. С 19 числа суд продолжит рассмотрения теперь уже одного дела", — сказал Ануфриев.

Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия, приговорив по этой статье к ограничению свободы на 2,5 года. Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.

Как утверждает гособвинение, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, а также незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима.

Кроме того, по версии следствия, с 2012 по 2016 годы Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Суд санкционировал его арест, после чего Дмитриев проходил психолого-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге и был этапирован в карельскую столицу 18 августа.

Дмитриев не признает вины ни по одному из обвинений.