Уголовные дела главы карельского "Мемориала" объединили в одно производство

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 окт — РИА Новости. Петрозаводский городской суд объединил в одно производство два уголовных дела в отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева – об изготовлении порнографии и сексуальном насилии над несовершеннолетней, сообщил РИА Новости адвокат Виктор Ануфриев.
Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия, приговорив по этой статье к ограничению свободы на 2,5 года. Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.
Как утверждает гособвинение, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, а также незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима.
Дмитриев не признает вины ни по одному из обвинений.