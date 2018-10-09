В Мурманске водитель пытался откупиться от полицейского золотой цепочкой

МУРМАНСК, 9 окт – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения попытался откупиться золотой цепочкой с подвеской от сотрудника правоохранительных органов, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

По данным следствия, сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД по Мурманской области заподозрили 41-летнего мурманчанина в том, что он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Водителя остановили на центральном проспекте Ленина в Мурманске.

"В момент составления инспектором ДПС административного протокола по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Управление транспортным средством в состоянии опьянения" злоумышленник, не желая быть привлеченным к ответственности, передал сотруднику правоохранительных органов в качестве взятки золотую цепочку и золотую подвеску стоимостью более 27 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что довести преступный замысел до конца нарушитель не смог, так как его действия были пресечены сотрудниками полиции. Дело возбуждено по статье "покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)".