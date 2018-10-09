БРЯНСК, 9 сен — РИА Новости. Бывший руководитель одного из промышленных предприятий в Брянской области, задержанный при получении 1,5 миллиона рублей за якобы содействие при проведении торгов, приговорен к трем годам лишения свободы условно, сообщило УМВД России по Брянской области.

"Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 "покушение на мошенничество" уголовного кодекса Российской Федерации. Решением Советского районного суда города Брянска подсудимый приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", — говорится в сообщении.

Как следует из материалов суда, осужденный — бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Горшков, который в последнее время работал заместителем генерального директора одного из промышленных предприятий региона.

По данным ведомства, дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере было возбуждено по материалам УФСБ России по Брянской области и находилось в производстве следственного управления УМВД РФ по региону.

Следователи полиции установили, что фигурант дела предлагал предпринимателям содействовать в победе заинтересованных фирм при проведении торгов на право поставки технологического оборудования. Кроме того, он сообщал, что готов решить вопросы по последующей приемке поставленного оборудования. Однако, по данным полиции, полномочий для решения указанных вопросов у него не было.

Экс-чиновник потребовал у менеджера по продажам одного из коммерческих предприятий передать ему 1,5 миллиона рублей за якобы оказанное содействие в победе предприятия на конкурсе. При попытке получения денег 3 апреля 2018 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Брянской области.