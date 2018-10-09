БРЯНСК, 9 сен — РИА Новости. Бывший руководитель одного из промышленных предприятий в Брянской области, задержанный при получении 1,5 миллиона рублей за якобы содействие при проведении торгов, приговорен к трем годам лишения свободы условно, сообщило УМВД России по Брянской области.
Как следует из материалов суда, осужденный — бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Горшков, который в последнее время работал заместителем генерального директора одного из промышленных предприятий региона.
По данным ведомства, дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере было возбуждено по материалам УФСБ России по Брянской области и находилось в производстве следственного управления УМВД РФ по региону.
Экс-чиновник потребовал у менеджера по продажам одного из коммерческих предприятий передать ему 1,5 миллиона рублей за якобы оказанное содействие в победе предприятия на конкурсе. При попытке получения денег 3 апреля 2018 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Брянской области.