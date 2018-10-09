В Югре четыре человека погибли в ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 окт — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает во вторник региональное управление МВД.

По предварительной информации ведомства, авария произошла в 13 часов (11.00 мск) на 87-м километре автодороги Сургут — Лянтор. Столкнулись "ВАЗ-2112" и Mitsubishi Pajero.

"В результате ДТП водитель и трое пассажиров "ВАЗ-2112" погибли на месте, водитель Mitsubishi Pajero получил травмы", — говорится в сообщении.

В окружном УМВД добавили, что на месте аварии работают сотрудники полиции, они устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Очевидцы происшествия предполагают в социальных сетях, что среди погибших может быть ребенок.