Осужденный в Крыму украинец Балух прекратил голодовку

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Гражданин Украины Владимир Балух, осужденный в Крыму за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН, прекратил голодовку, сообщила РИА Новости во вторник его адвокат Ольга Динзе.

"Мне только что сообщили, что Балух отказался от голодовки", — сказала адвокат. Она пока не смогла уточнить подробности.

По данным защиты, голодовку Балух прекратил пока только на время этапирования из крымского СИЗО в колонию. Планирует ли он возобновлять акцию протеста после этапа, пока неясно.

"Где он будет отбывать наказание, мы узнаем только после этапа", — отметила адвокат.

Балух в 2017 году был приговорен Раздольненским судом в Крыму к 3,5 годам лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Кроме того, в июле этого года его признали виновным в дезорганизации деятельности госучреждений: он ударил одного из сотрудников ФСИН.

По сумме двух статей его, в итоге, приговорили к 4 годами и 11 месяцам лишения свободы со штрафом в 10 тысяч рублей.

Мужчина считает обвинения необоснованными и утверждает, что 89 патронов и 2 килограмма взрывчатки ему подбросили на чердак во время обыска. Голодовку он объявлял в знак протеста.