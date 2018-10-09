СК завершил расследование в отношении соучастницы экс-замглавы ФСИН

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Марины Дюковой, обвиняемой в пособничестве бывшему замглавы ФСИН Олегу Коршунову в растрате при заключении контракта на поставку сахара в тюрьму, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Дюкова обвиняется в совершении преступления "пособничество в растрате в особо крупном размере". Добавляется, что ранее Дюкова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и в отношении нее уголовное дело выделено в отдельное производство.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", — сообщила Петренко.

По данным следствия, в начале 2016 года бывший заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов и бывший заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светлана Алексеева предложили Дюковой участвовать в аукционах на поставку сахара для учреждений ФСИН.

Как сообщила представитель СК, Алексеева при формировании конкурсной документации включила в нее заведомо невыполнимые требования о поставке более 7 тысяч тонн сахара, а Дюкова предоставила во ФСИН России коммерческие предложения о возможности поставки сахара по завышенной стоимости. В результате незаконно проведенного аукциона Коршунов от лица ФСИН РФ заключил договор с подконтрольным Дюковой юридическим лицом на сумму более 399 миллионов рублей. Из этих денег более чем 43 миллиона рублей в виде незаконно завышенной стоимости были похищены.

"Следствие в отношении Коршунова и других его соучастников также завершено, обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. Одновременно в отношении Коршунова продолжается расследование и по другим эпизодам", — отметила Петренко.