В Башкирии многодетная мать на четыре дня оставила малышей без еды

УФА, 9 окт — РИА Новости. Правоохранители Башкирии возбудили уголовное дело против многодетной женщины, которая на четыре дня оставила трех маленьких детей без еды в полуразрушенном строении, сообщили в республиканской прокуратуре.

В ведомстве отметили, что дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено по материалам Аургазинской прокурорской проверки.

В надзорный орган обратилась пожилая жительница деревни Наумкино, она пожаловалась, что ее дочь оставила трех детей без присмотра.

"В сентябре 2018 года многодетная мать ушла из дома, оставив малышей одних. В течение четырех дней они были без присмотра в полуразрушенном строении. Несколько раз к ним ненадолго заходила бабушка, оставляя еду", — сообщили в прокуратуре.

Ведомство выяснило, что женщина нигде не работала, злоупотребляла алкоголем, жила в заброшенном доме с тремя детьми в возрасте от двух до восьми лет. Несовершеннолетние жили в антисанитарных условиях и недоедали.

"После оперативной организации прокурорской проверки дети были доставлены в медицинское учреждение, где их обследовали специалисты. Их мать была возвращена домой сотрудниками полиции. Сейчас двое старших детей помещены в социально-реабилитационный центр, а младший сын находится в больнице", — пояснили в ведомстве.