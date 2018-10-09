В Псковской области осудили насильника, вымогавшего деньги у жертвы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Житель Псковской области осужден на 16 лет за то, что изнасиловал девочку, снимая происходившее на мобильный телефон, а затем, угрожая распространить видео, неоднократно нарушал половую неприкосновенность ребенка и вымогал деньги у девочки и ее сестры, сообщает во вторник СУСК по региону.

Как установило следствие, в конце 2016 года мужчина познакомился с девочкой через социальную сеть, где был зарегистрирован под женским профилем, и назначил ребенку встречу в городском парке.

"Когда потерпевшая пришла на встречу, он силой затащил ее в подвал одного из ближайших домов, где нарушил половую неприкосновенность, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. В дальнейшем, на протяжении 2017 года, он, угрожая распространением записей интимного характера, неоднократно нарушал половую неприкосновенность несовершеннолетней, а затем вымогал у нее деньги", — отмечает областное следственное управление.

Как уточняет СУСК, девочка рассказала родственникам о случившемся в июне 2017 года, когда мужчина стал преследовать не только ее, но и сестру, угрожая распространением видеозаписи. Благодаря родственникам детей, которые самостоятельно проследили за этим человеком, передав информацию в правоохранительные органы, предполагаемый преступник был задержан сотрудниками вневедомственной охраны отдела Росгвардии.

Житель Псковской области признан виновным по статьям "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера", "изготовление материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних", "вымогательство" и "понуждение к действиям сексуального характера".

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, с ограничением свободы на один год шесть месяцев", — информирует СУСК по региону.

Ведомство уточняет, что приговор вступил в законную силу.