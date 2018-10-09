Суд оштрафовал жительницу Омска, подарившую ребенка другой женщине

НОВОСИБИРСК, 9 окт — РИА Новости. Кировский районный суд Омска во вторник приговорил к штрафу в 24 тысячи рублей местную жительницу, подарившую своего ребенка учительнице из Санкт-Петербурга, последней назначены исправительные работы, сообщается на сайте суда.

В сентябре прокурор передал в суд уголовное дело в отношении двух женщин, одна из которых подарила другой ребенка. Обе фигурантки обвинялись в совершении преступления по статье УК РФ "совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов". По данным СК, жительница Омска, не имея возможности содержать новорожденного ребенка, решила подарить дочь учительнице младших классов из Санкт-Петербурга, c которой познакомилась по интернету.

Момент передачи ребенка зафиксировали камеры видеонаблюдения в аэропорту.

О преступлении правоохранительным органам сообщила знакомая матери ребенка.

"Кировским районным судом Омска постановлен и провозглашен приговор в отношении Лыскиной К.Н. и Петровой О.А. Действия Лыскиной переквалифицированы по статье 154 УК РФ (незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 24 тысячи рублей. Уплата штрафа рассрочена на один год", — говорится в сообщении.

Жительницу Санкт-Петербурга по той же статье и статье УК РФ о подделке документов суд приговорил к исправительным работам на срок 1,5 года с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.