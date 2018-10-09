СК завел второе уголовное дело на экс-мэра Миасса

ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт — РИА Новости. Следственные органы возбудили второе уголовное дело — о покушении на получение взятки — в отношении бывшего главы города Миасс Челябинской области Геннадия Васькова, который уже обвиняется следствием в превышении должностных полномочий, сообщило во вторник следственное управление СК по региону.

Как полагает следствие, в 2017 году Васьков дал указание купить на средства бюджета по завышенной стоимости торговое помещение для размещения там детского сада. Следственные органы предъявили ему обвинение в превышении должностных полномочий, решением суда он был арестован до 14 июля. Позже Тракторозаводский районный суд продлил срок содержания Васькова под стражей до 11 октября 2018 года.

"Следственными органами СКР по Челябинской области бывшему главе Миасского городского округа Геннадию Васькову… также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки)", — говорится в сообщении СУ СК.

Следствие поясняет, что в 2017 году обвиняемый, превышая должностные полномочия, дал указание купить за средства бюджета по завышенной стоимости помещения для размещения детского сада, а за совершение данных действий он вел переговоры о передаче ему денежной взятки.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, уточняется в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в Тракторозаводском районном суде Челябинска, во вторник суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Васькова.

По данным пресс-службы собрания депутатов Миасского городского округа, на сессии в конце апреля депутаты большинством голосов проголосовали против принятия отчета Васькова о результатах его деятельности и деятельности администрации округа за 2017 год. Глава Челябинской области Борис Дубровский инициировал отставку Васькова. Он написал на имя главы региона заявление об увольнении, которое было удовлетворено.