В Москве два человека пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пассажирский автобус и легковая машина столкнулись на Киевском шоссе в новой Москве, один пострадавший эвакуирован в больницу медицинским вертолетом, сообщили РИА Новости в Московском авиационном центре (МАЦ).

"Санитарный вертолет МАЦ вылетел в район города Московский на Киевское шоссе, где произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля. По предварительной информации, есть пострадавшие", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в легковой автомашине пострадали два человека. "Экипаж вертолета эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину в лечебное учреждение Москвы", — добавил собеседник агентства.