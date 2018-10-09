Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Пятеро из девяти человек, госпитализированных после аварии с участием двух автобусов в Воронежской области, продолжат лечение в больницах Воронежа, сообщил во вторник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

По его словам, состояние одной пациентки по-прежнему оценивается как тяжелое.

Авария произошла 18 сентября в 20.20 мск на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Автобус Volvo, выполнявший рейс Москва — Ставрополь, стоял на обочине, водитель устранял техническую неисправность. В этот автобус врезался направлявшийся из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan. Второй водитель автобуса Neoplan и три пассажира погибли на месте.

По данным департамента здравоохранения, в больницы были доставлены 14 человек, шестерым была оказана помощь на месте. Во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице. До последнего времени в двух больницах оставались шесть человек, трое были выписаны и продолжают лечение по месту жительства.

"На лечении в БСМП №1 находятся двое пациентов – в состоянии средней тяжести и в удовлетворительном состоянии. В БСМП №10 находятся три человека. Одна пациентка в тяжелом состоянии – в реанимационном отделении. Два пациента продолжают лечение в травматологическом отделении, наблюдается положительная динамика", — говорится в сообщении представителя депздрава.

По факту ДТП полиция возбудила дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.