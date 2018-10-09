Сотрудника новгородского Минобразования накажут за плагиат Васильевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Глава министерства образования Новгородской области Павел Татаренко назначит дисциплинарное взыскание сотруднику, по чьей вине на сайте ведомства появилось поздравление учителям, текст которого полностью совпадал с аналогичным прошлогодним поздравлением министра просвещения России Ольги Васильевой.

Ранее на портале novgorod.ru , а также в ряде региональных СМИ появилась информация об опубликованном на сайте областного министерства образования поздравлении Татаренко ко Дню учителя. Текст этого поздравления полностью совпал с обращением к педагогам главы Минпросвещения РФ в 2017 году. Позднее поздравление от лица Татаренко было заменено на новое.

"Я принял решение о наложении дисциплинарного взыскания на сотрудника, ответственного за наполнение сайта и допустившего некорректную публикацию поздравления с Днем учителя", — привели РИА Новости слова Татаренко в пресс-службе администрации Новгородской области.

Как отметил глава минобразования региона, ведомство проводит большую работу по развитию системы образования Новгородской области и повышению престижа профессии педагога.

"Мы строим отношения между министерством и педагогическим сообществом на доверии и уважении… Ситуация, возникшая в связи с публикацией поздравления с плагиатом, нанесла ущерб этим отношениям, мне, как министру, и справедливо вызвала критику средств массовой информации. Она не осталась без внимания, и работа в этом направлении в министерстве будет скорректирована", — добавил Татаренко.