СК завел дело о халатности после обрушения моста в Приамурье

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следователи завели дело о халатности после обрушений моста на железнодорожные пути в Амурской области, в результате которого пострадал человек, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

В 10.33 (04.33 мск) в городе Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. В городе введен режим ЧС, виадук 1982 года постройки решено демонтировать. По данным МЧС РФ, в результате обрушения пострадал один человек — водитель автомобиля. Движение по железной дороге перекрыто.

"После обрушения моста в Амурской области возбуждено уголовное дело о халатности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник в городе Свободном два пролета автомобильного путепровода, находящегося на балансе городской администрации, разрушились при движении по нему грузового автомобиля. В результате был причинен тяжкий вред здоровью водителя, он находится в больнице.

В СК подчеркнули, что следователи изучат документы по соблюдению правил эксплуатации автомобильного путепровода, допрошены должностные лица, не обеспечившие безопасность сооружения.