Глава УФСИН по Тюменской области ушел в отставку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Начальник УФСИН России по Тюменской области Алексей Костенко, ранее возглавлявший управление ведомства по Ярославской области, подал в отставку по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Костенко освобожден от занимаемой должности в виду того, что подал рапорт по собственному желанию", – сказала собеседница агентства.

Она отметила, что сейчас исполняет обязанности главы областного УФСИН заместитель начальника ведомства Андрей Рукосмотров.

Костенко был назначен на должность начальника УФСИН России по Тюменской области приказом президента 3 октября 2017 года. До этого он в течение двух лет возглавлял УФСИН по Ярославской области, где в то время был жестоко избит заключенный Евгений Макаров.

Видео с избиением Макарова опубликовала в июле "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео также распространил фонд "Общественный вердикт". По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии, заключены под стражу 14. Фигурантам предъявлено обвинение.

Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8 – Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко. Оба дела объединены в одно производство, и Макаров является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.