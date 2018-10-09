В Вологде вынесли приговор врачу, по вине которого умерла девочка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Суд приговорил к двум годам лишения свободы анестезиолога-реаниматолога Вологодской областной детской клинической больницы, оказавшего ненадлежащую помощь госпитализированной пятилетней девочке, которая умерла от пневмонии в феврале 2017 года, сообщает во вторник СУСК по региону.

Как установило следствие, 10 февраля 2017 года в Вологодскую областную детскую клиническую больницу была госпитализирована пятилетняя девочка с пневмонией. Пока ребенок находился в больнице, его состояние ухудшилось, что привело к прогрессированию заболевания и смерти девочки 11 февраля 2017 года.

Согласно заключению комиссии судебно-медицинских экспертов, объем оказания медицинской помощи ребенку был неполным, а оказанная помощь — несвоевременной, отмечает областное следственное управление.

"Дефекты оказания медицинской помощи, допущенные врачом анестезиологом-реаниматологом при оказании медицинской помощи пациентке… вызвали расстройство жизненно-важных функций, которое не может быть компенсировано организмом самостоятельно (угрожающего жизни состояния) — острой дыхательной и сердечной недостаточности тяжелой степени, оцениваются как тяжкий вред здоровью", — констатировал СУСК, куда в конце июня 2017 года обратился отец погибшей девочки, заявивший о некачественном оказании медицинской помощи ребенку.

Уголовное дело в отношении врача расследовалось по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2,5 года", — информирует СУСК по Вологодской области.