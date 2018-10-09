Мост в Приамурье упал при проезде грузовика весом более 15 тонн

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Обрушение на железнодорожные пути двух пролетов автомобильного моста в Амурской области произошло в момент проезда по нему грузовика массой более 15 тонн, сообщили РИА Новости в МЧС России.

В 10.33 (04.33 мск) в городе Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. В городе введен режим ЧС, виадук 1982 года постройки решено демонтировать.

"При проезде грузового автомобиля полной массой более 15 тонн произошло обрушение двух пролетов автомобильного моста на железнодорожное полотно", — сказал собеседник агентства.