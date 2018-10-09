СК завел два уголовных дела об обстреле в Донбассе

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Заведено еще два уголовных дела против украинских силовиков по факту ранений мирных жителей в Донбассе, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", — сказала она.

По версии следствия, 30 сентября военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины произвели прицельный артобстрел объектов гражданской инфраструктуры в селе Старомихайловка самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате ранения получила несовершеннолетняя. Кроме того, 6 октября украинские военнослужащие произвели снайперский обстрел гражданских объектов в поселке шахты Трудовская города Донецка. Огнестрельные ранения получил 55-летний мирный житель.

"Как полагает следствие, указанные лица действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней", — добавила Петренко.