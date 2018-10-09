На ликвидации ЧП в Приамурье работают более 150 человек и 30 единиц техники

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Свыше 150 человек и порядка 30 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда, привлечены к ликвидации последствий обрушения на железнодорожные пути двух пролетов автомобильного моста в Амурской области, сообщили РИА Новости в МЧС России.

В 10.33 (04.33 мск) в городе Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. В городе введен режим ЧС, виадук 1982 года постройки решено демонтировать. По данным МЧС РФ, в результате обрушения пострадал один человек — водитель автомобиля. Движение по железной дороге перекрыто.

"К работам привлечены более 150 человек и 30 единиц техники, из них два аварийно-восстановительных поезда", — сказал собеседник агентства.