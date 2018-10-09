В Татарстане школьник получил травму из-за упавших на него футбольных ворот

КАЗАНЬ, 9 окт — РИА Новости. Прокуратура в Татарстане проводит проверку после падения на 10-летнего школьника футбольных ворот на стадионе в Нижнекамске, из-за чего мальчик получил черепно-мозговую травму, сообщает надзорное ведомство.

"Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокуратуры Республики Татарстан проводит проверку по факту травмирования 10-летнего школьника из-за падения на него футбольных ворот", — говорится в сообщении.

⠀По предварительным данным, инцидент произошел вечером 7 октября на одном из стадионов в Нижнекамске. Мальчик получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная помощь.

⠀"В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства случившегося, а также способствовавшие этому причины и условия, в том числе соблюдение требований законодательства при организации и предоставлении спортивно-физкультурных услуг населению", — уточняет прокуратура.

⠀По результатам проверки при наличии оснований, как отмечается, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.