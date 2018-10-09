Более восьми тысяч жителей Свердловской области остались без света

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Более 8 тысяч жителей Свердловской области в 45 населенных пунктах остались без света после прошедшего в регионе шквалистого ветра, сообщает во вторник региональное управление МЧС.

В понедельник на Урале были зарегистрированы сильные порывы ветра: в Невьянском городском округе до 24 метров в секунду, Екатеринбурге – 22 метра в секунду. По данным МЧС, чрезвычайных ситуаций из-за непогоды не зарегистрировано.

"Без электроснабжения остались населенные пункты в Ревдинском, Режевском, Сысертском, Белоярском, Арамильском, Среднеуральском, Горноуральском городских округах. В настоящий момент без электроснабжения находится около 8 тысяч человек в 45 населенных пунктах указанных территорий. Повреждения в электросетевом комплексе зафиксированы в распределительной сети", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительные бригады "МРСК Урала" уже приступили к ликвидации технологических нарушений в регионе, но работы осложнены продолжающимися в регионе порывами ветра.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях каждые два часа заслушивают Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований по уточнению обстановки в муниципальных образованиях. Силы и средства МЧС продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Как отметили в спасательном ведомстве, 9 октября местами в Свердловской области непогода сохранится, ожидается ветер до 25 метров в секунду и более.