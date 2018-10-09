БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Режим ЧС регионального значения введен в Амурской области после частичного обрушения виадука в городе Свободный, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мы вводим режим ЧС (в Приамурье – ред.), выделяем средства из резервного фонда. Будем рассматривать вопрос альтернативного транспортного сообщения… объездная дорога сегодня находится в ужасном состоянии, поэтому этот вопрос находится на особом контроле", — цитирует пресс-служба Орлова.
Он уточнил, что путепровод связывал с центральной частью города, где проживает около 10 тысяч человек, там же находится больница.
Свободный — третий по величине город Амурской области, здесь строится Амурский ГПЗ.