Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Режим ЧС регионального значения введен в Амурской области после частичного обрушения виадука в городе Свободный, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 10.33 (04.33 мск) во вторник обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель 1970 года рождения госпитализирован с ушибом грудной клетки, открытым переломом голени и раздробленной стопой, на место экстренно выехали губернатор Приамурья Василий Орлов и министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин, в городе Свободный был введен режим ЧС.

"Мы вводим режим ЧС (в Приамурье – ред.), выделяем средства из резервного фонда. Будем рассматривать вопрос альтернативного транспортного сообщения… объездная дорога сегодня находится в ужасном состоянии, поэтому этот вопрос находится на особом контроле", — цитирует пресс-служба Орлова.

Он уточнил, что путепровод связывал с центральной частью города, где проживает около 10 тысяч человек, там же находится больница.

Свободный — третий по величине город Амурской области, здесь строится Амурский ГПЗ.