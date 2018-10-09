В Приамурье направили два восстановительных поезда к месту обрушения моста

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Два аварийно-восстановительных поезда направлены к месту обрушения на железнодорожные пути пролетов автомобильного моста в Амурской области, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"К месту происшествия следуют восстановительные поезда до станций Шимановская и Белогорск", — сказал собеседник агентства.
"В результате происшествия движение поездов по станции временно приостановлено. Среди сотрудников и пассажиров ОАО РЖД пострадавших нет", — добавил представитель ведомства.
По его словам, к ликвидации последствий происшествия сейчас привлечены 81 человек и 21 единица техники.