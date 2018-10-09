В Приамурье направили два восстановительных поезда к месту обрушения моста

Ликвидация последствий обрушения пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

Ликвидация последствий обрушения пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Два аварийно-восстановительных поезда направлены к месту обрушения на железнодорожные пути пролетов автомобильного моста в Амурской области, сообщили РИА Новости в МЧС России.

В 10.33 (04.33 мск) в городе Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь трансибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. В городе введен режим ЧС, виадук 1982 года постройки решено демонтировать

"К месту происшествия следуют восстановительные поезда до станций Шимановская и Белогорск", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в главном управлении МЧС по Амурской области развернут оперативный штаб, подразделения переведены в режим функционирования "чрезвычайная ситуация".

"В результате происшествия движение поездов по станции временно приостановлено. Среди сотрудников и пассажиров ОАО РЖД пострадавших нет", — добавил представитель ведомства.

По его словам, к ликвидации последствий происшествия сейчас привлечены 81 человек и 21 единица техники.