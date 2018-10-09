Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в ЧП на пороховом заводе в Перми

ПЕРМЬ, 9 окт — РИА Новости. Врачи оценивают состояние одного из пострадавших при хлопке газового баллона на пороховом заводе в Перми как крайне тяжелое, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

В понедельник на территории ФКП "Пермский пороховой завод" в Перми произошел хлопок газового баллона без последующего горения. Взрыв не повредил здание и не повлиял на технологический процесс на предприятии. В результате хлопка на месте происшествия погиб один человек, двое были госпитализированы в медсанчасть № 11, один из них позднее скончался в больнице. Кроме того, один из пострадавших самостоятельно обратился в медучреждение.

"Врачи борются за жизнь одного из госпитализированных с предприятия рабочих, он находится в крайне тяжелом состоянии", — рассказали агентству в минздраве.

По факту гибели работников на предприятии следственным управлением СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

ФКП "Пермский пороховой завод" — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ.