В Забайкалье ищут живодеров, убивших восемь кошек

КРАСНОЯРСК, 9 окт — РИА Новости. Полиция города Могоча на востоке Забайкальского края разыскивает живодеров, убивших восемь котов, сообщает прокуратура региона.

По данным пресс-службы, в отдел полиции обратился местный житель с заявлением, что неизвестные похитили и убили его кота. Труп животного был обнаружен в гаражном массиве.

"Сотрудниками полиции в ходе проверочных мероприятий, в том числе осмотра места происшествия, обнаружены трупы восьми котов и кошек с признаками насильственной смерти, о чем свидетельствовали имеющиеся на тушках ранения и обнаруженные на месте происшествия нож и веревка с петлей", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, несмотря на явные признаки преступления, органы дознания вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.

Прокурор при оценке законности принятого по материалам проверки решения не согласился с органом дознания. В настоящее время "по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными".