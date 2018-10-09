Транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП в Приамурье

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту обрушения моста на Транссибирскую железную дорогу в Свободном в Амурской области, сообщает ведомство.

Ранее МЧС сообщило, что два пролета виадука обрушились на железнодорожное полотно в городе Свободный в Амурской области, пострадал водитель грузовика, который в этот момент ехал по мосту, он госпитализирован. Доследственную проверку уже начал СК. Следователи дадут оценку соблюдению правил эксплуатации моста и действиям ответственных лиц.

"Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проведение проверки поручено Свободненскому транспортному прокурору, который выехал на место происшествия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обрушение пролетов автомобильного путепровода на железнодорожные пути произошло в момент проезда по нему грзовика. В результате происшествия водитель автомобиля с травмами доставлен в больницу, движение поездов по станции временно приостановлено.