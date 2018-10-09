В Свободном введен режим ЧС после обрушения моста

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Режим ЧС решено ввести на заседании КЧС в городе Свободном Амурской области, где во вторник мост обрушился на участок Транссибирской магистрали, сообщили журналистам в пресс-службе города.

"На заседании КЧС по случаю обрушения виадука и.о. главы города Владимир Константинов предложил ввести в муниципальном образовании режим ЧС. Члены комиссии поддержали единогласно",- сообщили в пресс-службе.