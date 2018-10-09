Следственный комитет начал проверку по факту обрушения моста в Приамурье

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обрушения моста на полотно Транссиба в городе Свободном Амурской области, сообщает региональное СУСК РФ.

"Девятого октября 2018 года в городе Свободном Амурской области произошло частичное обрушение автомобильного моста, проходящего над железнодорожными путями. По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления СК России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По предварительным данным СУСК, во время обрушения двух пролетов моста по нему ехал грузовик, водитель доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственная группа.

Следователи дадут правовую оценку соблюдению правил эксплуатации моста и действиям ответственных должностных лиц. По результатам будет принято процессуальное решение.