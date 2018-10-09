Следственный комитет начал проверку по факту обрушения моста в Приамурье

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обрушения моста на полотно Транссиба в городе Свободном Амурской области, сообщает региональное СУСК РФ.
По предварительным данным СУСК, во время обрушения двух пролетов моста по нему ехал грузовик, водитель доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственная группа.
Следователи дадут правовую оценку соблюдению правил эксплуатации моста и действиям ответственных должностных лиц. По результатам будет принято процессуальное решение.