Пострадавший при обрушении моста в Приамурье водитель госпитализирован

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Пострадавший при обрушении моста в приамурском Свободном водитель грузовика госпитализирован с переломом ноги и раздробленной стопой, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ранее МЧС сообщило, что два пролета виадука обрушились на железнодорожное полотно в городе Свободный в Амурской области, пострадал водитель грузовика, который в этот момент ехал по мосту, он госпитализирован.

"Мост обрушился с проезжавшим по нему грузовиком, пострадал водитель. С открытым переломом голени доставлен в Свободненскую больницу. Помимо перелома голени правой ноги раздроблена стопа", — сообщили в пресс-службе.

Как уточнила главврач Свободненской больницы Нина Лесик, кроме перелома голени и ушиба грудной клетки видимых повреждений у мужчины нет, он доставлен в травматологическое отделение и проходит комплексное обследование.