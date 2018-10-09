Губернатор Амурской области выехал на место обрушения моста в Свободном

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин экстренно выехал на место обрушения моста на полотно Транссиба в приамурском Свободном.

МЧС ранее сообщило, что два пролета моста обрушились на железнодорожное полотно в городе Свободный в Амурской области, пострадал водитель грузовика, который в этот момент ехал по мосту, он госпитализирован.

"Губернатор Амурской области Василий Орлов и министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин экстренно выехали в город Свободный, где произошло обрушение моста", — говорится в сообщении на сайте правительства Амурской области.

Из Благовещенска в Свободный выехала оперативная группа под руководством начальника главка МЧС. В управлении развернут оперативный штаб, подразделения переведены в режим чрезвычайной ситуации.

На месте уже работают психологи, пожарные и спасатели, оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры и полиции, врачи скорой помощи.