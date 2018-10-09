Движение поездов в Свободном временно приостановлено из-за обрушения моста

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Движение поездов временно приостановлено на станции Свободный в Приамурье из-за обрушения моста, сообщает Забайкальская железная дорога.

"В результате происшествия движение поездов по станции временно приостановлено. В настоящее время задержек пассажирских поездов в связи с происшествием на ЗабЖД нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мост не находится в ведении ОАО "РЖД". Среди сотрудников и пассажиров ОАО "РЖД" пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет.

Для ликвидации последствий происшествия направлен восстановительный поезд со станции Шимановская, создан оперативный штаб.