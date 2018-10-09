В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за приближения циклона

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за выхода на побережье циклона, который принесет ливни, грозы и штормовой ветер, сообщает Примгидромет.
"Из-за приближения циклона в Приморье объявлено штормовое предупреждение", — говорится в сообщении.
В связи с выходом южного циклона к побережью Приморья утром и днем в среду и ночью в четверг в регионе ожидаются дожди, местами сильные (от 15 до 45 миллиметров осадков за срок до 12 часов).
По данным синоптиков, в регионе ожидается ветер порывами до 15–20 метров в секунду.
Во Владивостоке днем в среду возможны очень сильный дождь, гроза, ветер 17–22 метров в секунду.