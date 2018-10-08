УФА, 8 окт — РИА Новости. Житель Ижевска, обвиняемый по делу об обрушении многоквартирного дома, где погибли семь человек, рассказал, что открыл газ, потому что слышал голоса соседей, которые плохо о нем отзывались, сообщила РИА Новости гособвинитель в суде Юлия Панова.

Обрушение части жилого дома в столице Удмуртии с первого по девятый этаж произошло 9 ноября 2017 года, были полностью разрушены восемь квартир. Причиной стал взрыв бытового газа. В результате погибли семь человек, в том числе два ребенка, еще 11 жильцов получили повреждения. Правоохранители задержали виновного, им оказался жилец дома Александр Копытов. Следствие сообщало, что он на почве хронического психического расстройства отсоединил шланг газовой плиты, закрыл окна и дверь. Следственный комитет России попросил направить его в психбольницу после выводов экспертов, которые признали его невменяемым.

"В понедельник начались судебные слушания по поводу ходатайства следствия о принудительном лечении Копытова. Сам он не присутствует на заседаниях, находится в больнице. В ходе разбирательств, выяснилось, что обвиняемый сообщил, что слышал голоса соседей, которые неприязненно о нем говорили. С его слов, он совершил преступление именно из-за этого", — сообщила агентству гособвинитель.

По ее словам, суд рассматривает опросы 459 потерпевших, 30 свидетелей, изучает 60 томов дела, заключения психиатров и решение может быть озвучено только в течении трех месяцев.

"В ходе расследования дела выяснилось, что соседи замечали за Копытовым странности, но не настолько глобальные, чтобы обращаться в полицию или медикам. Он не состоял на учете у психиатра. При этом сам Копытов сообщил следствию, что когда начал "слышать" голоса, сходил к неврологу, который порекомендовал наблюдение у психиатра, но мужчина не стал обращаться к специалистам", — рассказала подробности расследования дела Панова.