В Саратове пара избила полицейских, проверявших условия жизни их ребенка

САРАТОВ, 8 окт — РИА Новости. Следователи в Саратове обвинили двоих местных жителей в применении насилия к представителям власти из-за нападения на сотрудников полиции, которые пришли в квартиру для проверки условий проживания их малолетнего ребенка, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

По версии следствия, днем 4 октября во время рейда по социально неблагополучным семьям в квартире дома на улице Большая Казачья ранее судимые 42-летняя мать и 50-летний отец малолетнего ребенка, будучи пьяными, оскорбили двоих сотрудников полиции и нанесли им удары кулаками.

"Возбуждено уголовное дело по признакам двух эпизодов преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"… В настоящее время злоумышленникам предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом деянии они признали полностью", — говорится в сообщении.

Фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы.