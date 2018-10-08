В Минздраве уточнили число погибших на пороховом заводе в Перми

ПЕРМЬ, 8 окт — РИА Новости. Взрыв газового баллона на пороховом заводе в Перми унес жизни двух человек, а не трех, как сообщалось ранее, заявили в министерстве здравоохранения Пермского края.

"В минздрав Пермского края была передана недостоверная информация о гибели третьего пострадавшего. По данному факту назначена служебная проверка", — рассказали в ведомстве.

В понедельник, в 12.00 (мск) на территории ФКП "Пермский пороховой завод" произошел хлопок газового баллона без последующего горения. Взрыв не повредил здание и не повлиял на технологический процесс на предприятии.

По уточненным данным регионального минздрава, в результате хлопка на месте происшествия погиб один человек, двое были госпитализированы в медсанчасть № 11, один из них позднее скончался в больнице.

"На данный момент врачи борются за жизнь одного пострадавшего", — сообщили в ведомстве.

В минздраве также добавили, что общее число погибших и пострадавших на пороховом заводе — четверо. Информация об одном из раненых появилась позже в связи с тем, что он самостоятельно обратился в медучреждение.

По факту гибели работников на предприятии следственным управлением СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

ФКП "Пермский пороховой завод" — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ.